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Çeşme'de 28 şişe etil alkol ele geçirildi

Gün geçmiyorki sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan ve ölen. Veya operasyon yapılıp tonlarca sahte içki ele geçirlmesin, Çeşme emniyet ekipleri tarafından 3 ayrı markette yapılan arama sonucunda sahte içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen 28 şişe etil alkol ele geçirildi.

Çeşme'de 28 şişe etil alkol ele geçirildi

Gün geçmiyorki sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan ve ölen. Veya operasyon yapılıp tonlarca sahte içki ele geçirlmesin Buna benze bir haberde çeşmeden geldi, Çeşme Grup Amirliği ekipleri tarafından 3 ayrı markette yapılan arama sonucunda sahte içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen 28 şişe etil alkol ele geçirildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Çeşme'deki 3 ayrı markette eş zamanlı olarak, sahte içki yapımında kullanılan alkol araması yaptı.

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28 ŞİŞE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

KOM ekiplerinin yaptığı arama sonucunda, 1 litrelik cam şişeler içerisinde, 3 ayrı markaya ait, sahte içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen etil alkol ele geçirildi.

Polis ekiplerinin sahte içki yapımında kullanıldığı değerlendirerek ele geçirdiği etil alkoller ile ilgili olarak bir market sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.



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