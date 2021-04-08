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  3. Çeşme’de denizlerin temiz tutulmasının önemine dikkat çekildi

Çeşme’de denizlerin temiz tutulmasının önemine dikkat çekildi

Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve gönüllü dalgıçlarla, farkındalık oluşturmak için deniz dibi temizliği gerçekleştirilirken, "denizlerimizi kirletmeyelim" mesajı verildi.

Çeşme’de denizlerin temiz tutulmasının önemine dikkat çekildi

Çeşme İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve gönüllü dalgıçlar, Çeşme'deki balıkçı barınaklarında, deniz dibi temizliği çalışması başlattı. Gönüllü dalgıçların, ilk olarak Dalyan Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında yaptıkları deniz dibi temizliği sırasında çok miktarda atık çıkarıldı.

DENİZ TEMİZLİĞİ DEVAM EDECEK

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Keçeci de, deniz dibi temizliği çalışmalarına eşlik ederken, geçiminin önemli bölümünü turizm oluşturan Çeşme'nin, denizlerinin temiz tutulmasının önemine dikkat çekildi. Sürdürülebilir deniz yaşamı için denizlerin temiz tutulması gerektiğinin altının çizildiği deniz dibi temizleme etkinliğinin, Çeşme'deki diğer balıkçı barınaklarında da devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Dalyan'da dalgıçlar teknelerin bağlandığı bölgede deniz dibini temizlediler. Bu kadar çöp çıktı. Önümüzdeki günlerde balıkçı barınağında da deniz dibini temizleyeceğiz. Biz deniz dipleri hep temiz kalsın diye uğraşacağız elbette; ama denizleri temiz tutmak hepimizin görevi" diye yazdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çeşme’de denizlerin temiz tutulmasının önemine dikkat çekildi

Çeşme’de denizlerin temiz tutulmasının önemine dikkat çekildi

Çeşme’de denizlerin temiz tutulmasının önemine dikkat çekildi

Çeşme’de denizlerin temiz tutulmasının önemine dikkat çekildi

Çeşme’de denizlerin temiz tutulmasının önemine dikkat çekildi

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