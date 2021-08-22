Çeşme'de gece kulübü önünde bıçaklı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde, söylenilenlere göre bir gece kulübü önünde çıkan Bıçaklı kavga sonucunda 33 yaşındaki Apay Kalyon hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Alaçatı'ya bağlı Ovacık Mahallesi 18001 sokaktaki gece kulübünün önünde gece saatlerinde meydana geldi. Gece kulübüne müşteri olarak geldiği söylenilen Alpay Kalyon ile O.D. ve yanındaki kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın giderek büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Alpay Kalyon bıçakla yaralandı. Olayın ardından O.D. ve yanındaki şüpheliler, otomobille kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kalyon, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kalyon, hayatını kaybetti. Alpay Kalyon'un cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de gece kulübü önünde detaylı incelemelerde bulundu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.