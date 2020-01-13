Çeşme’de iki uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kentte esrar satmak üzere geldiği iddia edilen 2 kişi operasyonla yakalandı, baskında 525 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişi daha sonra mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (NARKO) ekipleri, yapmış olduğu çalışmalar sonucunda A.A ve M.K. adlı şahısların Çeşme'de satmak için esrar maddesi getirdiği yönünde bilgiler elde etti. Ekipler, bunun üzerine harekete geçti. NARKO ekipleri, zanlıların kayıt yaptırmadan kaçak olarak konakladığı bir otel odasına baskın yaptı. Aramalarda 525 gram esrar maddesi ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçu şüphesiyle gözaltına alınan A.A. ve M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA