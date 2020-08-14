Çeşme'de otluk alanda yangın çıktı!

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın Ildır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı.

Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ihbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 30 arazöz ve 8 dozer müdahale etti.



Yangının gece saatlerinde çıkması havadan müdahaleyi mümkün kılmazken, karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ, BÖLGEYİ HELİKOPTERLE İNCELEDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ekipler saatlerdir müdahale ediyor. Henüz etkisi devam eden yangın bölgesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yetkililerden bilgi aldı. Bakan Pakdemirli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yangının trafolardan çıkabileceğinin tahmin edildiğini söyledi. Pakdemirli, yangından 50 hektar civarı alanın etkilendiğini de ifade etti.

Pakdemirli, daha sonra yangın meydana gelen bölgeyi helikopterden inceledi.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ekipler saatlerdir müdahale ediyor. Henüz etkisi devam eden yangına günün aydınlanması ile 8 helikopter ve 2 uçak ile havadan müdahale başladı.