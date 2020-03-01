Çeşme’de polis ve jandarmadan ortak uyuşturucu operasyonu

Çeşme'de Narkotik Polisleri ve Jandarma ekiplerinin bir bağ evine yaptığı ortak operasyonda, 1,5 kilo esrar maddesi, 2 tüfek, 1 tabanca ve 38 mermi ele geçirildi.

M.K.T. adlı zanlının bağ evinde yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (NARKO) ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Şubat Cumartesi günü bağ evine ortak operasyon yaptı.

Ekiplerin bağ evinde yaptığı aramada, bidonların içerisine zulalanmış 1,5 kilo esrar maddesi, 2 tüfek, 1 tabanca ve 38 mermi ele geçirildi.

M.K.T. adlı zanlı, işlemleri tamamlanarak Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, yapılan yargılamanın ardından, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İHA