Çeşmeli öğrenciler, karnelerini de hediyelerini de aldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde öğrenciler, karnelerini ve hediyelerini alarak yaz tatiline girdi.

Germiyan İlkokulu'ndaki karne töreni, protokol üyelerinin ilkokuldaki iki sınıfta ve ana sınıfında karneleri ve öğrenciler için özel hazırlanmış hediyeleri dağıtmaları ile başladı. Karnelerin dağıtılmasının ardından, okul bahçesinde bir tören düzenlendi.

Törende bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, bir eğitim öğretim döneminin daha sona erdiğini belirterek, Çizgi Projesi kapsamında Germiyan İlkokulu'nun gösterdiği başarıyı da vurguladı.

Çizgi Projesini uygulayan en başarılı okul olan Germiyan İlkokulu için hazırlanan plaket, daha sonra Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker tarafından Okul Müdürü Kemal Güven'e verildi.

Okul bahçesindeki karne töreninde, Kafkas oyununu başarı ile sergileyen ana sınıfı öğrencileri, büyük alkış alırken, öğrenciler gösterilerinin sonunda Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara tarafından birer madalya ile ödüllendirildi.

Karne töreni, takdir alan öğrencilere takdirname belgelerinin dağıtılması ile sona erdi.

Karne törenine ayrıca; Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sıdıka Topal, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Germiyan Mahallesi Muhtarı Işık Kaya, Germiyan İlkokulu Müdürü Kemal Güven, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci veliler katıldı.

Kaynak: İHA