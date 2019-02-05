İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Çeşme’nin seçmen sayısı belli oldu

Çeşme’nin seçmen sayısı belli oldu

31 Mart yerel seçimler nedeniyle, İzmir'in Çeşme ilçesinde 33 bin 778 seçmenin oy kullanacağı belirtildi.

Çeşme’nin seçmen sayısı belli oldu

31 Mart yerel seçimler nedeniyle, İzmir'in Çeşme ilçesinde 33 bin 778 seçmenin oy kullanacağı belirtildi.

31 Mart yerel seçimleri için seçim takvimi işlerken, Çeşme'deki sandık ve seçmen sayısı da belirlendi. Yerel seçimde Çeşme'nin mahallerindeki 109 sandıkta, 33 bin 778 seçmen oy kullanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.