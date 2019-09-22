Çeşme’ye "Aydınlık Festival" geliyor

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çiftlik Mahallesinde kültür ve edebiyat ağırlıklı "Aydınlık Festival" hazırlığı içinde olduklarını açıkladı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Festivali'ni takip eden basın mensuplarını öğle yemeğinde ağırladı. Yemekte basın mensuplarına yeni festival hazırlıkları hakkında bilgi veren Başkan Oran, festivalleri kış aylarına yayacaklarını ifade etti. 25 yıl sonra yeniden hayata geçirdikleri Çeşme Festivali'nin bu yılki temasının "Ege'nin iki yakası" olduğunu hatırlatan Başkan Oran, Çeşme Festivali'nin 2020 yılındaki temasının "Balkanlar" olduğunu açıklayarak, tüm Balkanlar'ın kültür ve gastronomisini içerecek festival hazırlıklarına şimdiden başladıklarını açıkladı. Dalyan Mahallesi ve Germiyan Mahallesindeki festivallerin önümüzdeki ay gerçekleştirileceğini belirten Başkan Oran, Çiftlik Mahallesinde de, kültür ve edebiyat ağırlıklı, Türkiye'nin seçkin yazar, gazetecilerinin davet edileceği festivalin hazırlıklarının sürdüğünü anlattı.

Kaynak: İHA