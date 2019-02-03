Çeşme’ye ’Eğitim Köyü’ yapılacak

Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün uzun süredir üzerinde çalıştığı, yeni döneme damgasını vuracak olan ÇİZGİ (Çeşme Eğitiminde İzleme, Geliştirme ve İnovasyon) Projesi kapsamında yapılması düşünülen "Eğitim Köyü" için tanıtım toplantısı düzenlenecek.

52 bin metrekare alan üzerinde kurulması planlanan "Eğitim Köyü"nün,sınıfsız, programsız, ihtiyaca göre hızla kendini değiştirip güncelleyebilen gelecek yüzyılın okulu olduğunu açıklayan Çeşme Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Şubat ayı içinde proje ile ilgili bir tanıtım toplantısı düzenleneceğini ifade etti.

Çeşme Kaymakamı ve Belediye Başkanı olmak üzere tüm Çeşme kurum yöneticilerinin, Çeşme" nin sivil toplum örgüt ve oda temsilcilerinin, Çeşme iş dünyasının katılımı ile gerçekleşecek tanıtım toplantısı öncesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Şube Müdürleri Suat Ağı ve Sıdıka topal ile Çeşme'deki okul müdürleri, ÇİZGİ Projesi Tanıtım Toplantısından önce son rötuşlar ve yapılacak iş bölümü için bir araya geldiler.

"Amacımız, teknolojiyi doğru kullanan mutlu çocuklar yetiştirmek"

Yapılan toplantıda, aslında tam olarak ÇİZGİ'nin bir projeden çok, bir eğitim yönetim biçimi olduğunu ifade eden Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker; "Uzunca süredir Çeşme'nin ölçülebilir değerlerini ve verilerini inceliyoruz. Hem çok başarılı hem de geliştirmemiz gereken yönlerimizi tespit ettik. Bunu yaparken öğretmenlerimizle, okul yöneticileriyle, velilerle, öğrencilerle görüşerek çok önemsediğimiz geri dönüşler aldık. Bakanlığımızın 2023 vizyon belgesi kapsamında eğitimde yeni yapılanmayı Çeşme özelinde değerlendirmek için geniş katılımla Çeşme 2023 eğitim vizyon ve ÇİZGİ projesi çalıştayını gerçekleştirdik. Bütün kamu kurumlarımızı, Hayırseverlerimizi, odalarımızı ziyaret ediyoruz. Çünkü bu proje iddiasını "Tüm Çeşme Halkıyla yürütülür" cümlesinden alıyor. Onun için projenin yönetim kurulu başkanlığını sayın kaymakamımız Hacı Mehmet Kara yapacak, yönetim kurulunu da Çeşme'nin kurum amirleri oluşturacaktır. Tüm kurum, kuruluş ve Çeşme'liler projenin paydaşıdır. Çünkü yaşayan herkes eğitimle ilgilidir. Amacımız 21. Yüzyıl üst düzey becerileriyle donatılmış, teknolojiyi doğru kullanan, üreten, kendisine güvenen, Ülkesini, değerlerini, anne babasını seven en önemlisi Mutlu çocuklar yetiştirmektir" diye konuştu.

"Anne babalar, faaliyetleri izleyip, katılım sağlayabilecek"

ÇİZGİ'nin, aslında eğitim öğretim sürecinin içindeki tüm faaliyetleri kapsayan bütünleşik bir proje olduğunu belirten Çöker, "Öğrencilerin akademik başarılarını, sanatsal, kültürel , sportif faaliyetlerinden evrensel ve milli değerlerimize, çevre duyarlılığından, ailelerin eğitim süreçlerine katılımı gibi bir çok çalışmayı okul okul, sınıf sınıf planlamayı içeriyor. Bunları dijital bir alt yapı üzerinden yapıyor. Ancak izleme kısmını isteyen herkesin görebileceği Milli Eğitim Bakanlığı WEB alt yapısını kullanarak gerçekleştiriyor. Özetle isteyen herkes bütün anne babalar bütün okulların o yıl o ay hangi konularda bütün yapacakları yaptıkları faaliyetleri ve kim tarafından yapılacağını izleyebiliyor ve katılım sağlayabiliyor" diye ifade etti.

"Uzay similatöründen olimpik yüzme havuzuna kadar her şey var"

52 bin metrekare üzerine bir eğitim köyü kurulmasının da projenin İnovasyon bölümünde yer aldığını açıklayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Çöker, "6 istasyondan oluşan köy içinde uzay similatörü, ve teleskopların bulunduğu planetoryum, robotik çalışma atölyeleri, STEM laboratuvarları gibi bilimsel istasyonların yanında minyatür çiftlikler, tarım alanları, koyun ağılları, modern kümesler bulunuyor. Hatta çocukların yaparak öğrenme ve tarım sevgileri için birde küçük mandıra kurulması hedefleniyor. Olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonları, profesyonel atletizm pisti ise spor istasyonunda bulunuyor. Sanat ve kültürel faaliyetler için konser salonları, sergi salonları müzik ve sinema stüdyoları, uluslararası bir eğitim müzesi öncelik Çeşmenin çocukları olmak üzere tüm Türkiye'de ki öğrenciler tarafından ziyaret edilip kullanılabilecek" ifadelerini kullandı.

"Kurmaya çalıştığımız şey, gelecek yüzyılın okuludur"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an düşündüğümüz tam bir prototip, Avrupa'da ki örnekleri ve Ülkemizde bulunan benzer çalışmalara oranla daha içerikli ve bütünleşik projedir. Şu an anlaşılır olsun diye biz buraya eğitim köyü diyoruz. Aslında kurmaya çalıştığımız şey, Sınıfsız, programsız, ihtiyaca göre hızla kendini değiştirip güncelleyebilen gelecek yüzyılın okuludur. Eğer bunu başarırsak gerçekten Çeşme markasıyla birleştiğinde birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe de ev sahipliği yapacaktır. Proje sloganlarımızdan biri de "Çeşme artık yalnızca deniziyle, turizmle değil eğitimle de konuşulacaktır" derken bu projeye de güveniyoruz. ÇİZGİ, başı ve sonu olmayan, sürekli kendini ihtiyaca göre geliştiren, bakanlığımızın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz'ün bütün çalışma ve talimatlarını da anında bünyesine katarak kendisini güncelleyebilen bir çalışmadır. Eğer Çeşme halkının güvenini ve katılımını sağlayabilirsek bizden sonra da devam edecektir."

"Atölyeler peş peşe faaliyete geçecek"

Çöker, "Milli Eğitim Müdürlüğü'nün proje tanıtımı için hazırladığı broşürlerde; "STEM laboratuvarları, robotik çalışma ve kodlama merkezleri, sanat, tasarım atölyeleri peş peşe faaliyete geçecek. Özel okulların velilere sundukları ekstra gibi gösterdikleri birçok eğitim hizmeti ve daha fazlası resmi okullarımıza da geliyor. Özel yetenekleri olan çocukların bu yeteneklerine katkı sağlayıp geleceğe hazırlayacak, yazarlık, resim, grafik, kısa film, fotoğrafçılık ve müzik akademilerimiz için hemen ikinci dönem çalışmaya başlıyor" gibi ibareler yer alıyor" dedi.

Toplantıda, ilkokullarda ödevin kaldırılması, teneffüslerin uzatılması, oyun tabanlı eğitime geçilmesi, gerekirse evlere gidilerek anne babalara çocuklarıyla nasıl oyunlar oynayacakları , oynarken nasıl eğitim vereceklerinin anlatılacağı , teneffüs zillerinin kaldırılması, ressam, yazar, müzisyen ,sinemacı olarak yetiştirilecek çocukların tespiti gibi konular da görüşüldü.

Kaynak: İHA