Cesur Bölükbaşı kimdir? Cesur Bölükbaşı bulundu mu? Müge Anlı Cesur Bölükbaşı olayı

Cesur Bölükbaşı kimdir? Cesur Bölükbaşı bulundu mu? Müge Anlı ve ekibi Gebze'de şüpheli şekilde kayıplara karışan Cesur Bölükbaşı'nın peşinde. Genç yazılımcı haber vermeden aniden ortadan kayboldu. Sırra kadem basan Bölükbaşı'nın karısından sürekli şiddet gördüğü iddia edildi. Programa katılan genç adamın yakınlarının iddiaları hayrete düşürdü. İşte o iddialar...

CESUR BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Cesur Bölükbaşı evli ve yazılım işiyle uğraşıyordu. 1 hafta önce evinden çıkan Bölükbaşı'ndan günlerdir haber alınamıyor. Genç adamın kardeşleri Müge Anlı'ya katılarak yardım istedi.

CESUR BÖLÜKBAŞI NEREDE BULUNDU MU?

Cesur Bölükbaşı'nın kardeşleri, Müge Anlı'ya ''Cesur kaybolduktan bir kaç gün sonra haberimiz oldu, Eşi bize haber bile vermedi'' dedi.

Müge Anlı'da Cesur Bey'in eşi Sevda Hanım'a, 'Neden haber vermediniz?' sorusu yöneltti.

Sevda Hanım da, eşinin ailesinin kendilerini evden kovduğunu, o yüzden uzun süredir konuşmadıklarını söyledi.

Aile, Cesur Bey'in Sevda Hanım'dan sık sık şiddet gördüğünü iddia etti. Sevda Hanım ise iddiaları reddederken, eşinin 6 aydır başka kadınla konuştuğunu söyledi.

Cesur Bey'in konuştuğu kadın da programa katılarak, ''Cesur Bey'le komşunun internetini bağlarken tanıştık. Din sohbetleri yapıyorduk'' dedi.

Müge Anlı da, '' Çıldırtmayın beni, sen neden evi bir adamla konuşuyorsun'' diye tepki gösterdi.

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