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  3. Cesur kıyafetleriyle dikkat çeken Tuğba Ekinci, Defne Samyeli'yi eleştirdi! "Her yeri açınca anlamı kalmıyor"

Cesur kıyafetleriyle dikkat çeken Tuğba Ekinci, Defne Samyeli'yi eleştirdi! "Her yeri açınca anlamı kalmıyor"

Türkiye’nin en cesur şarkıcılarından biri olan Tuğba Ekinci, Defne Samyeli'nin sahnedeki bir pozunu paylaşarak yaptığı yorum magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialı kıyafetler tercih eden Ekinci'nin Samyeli'yi bu konuda eleştirmesi dikkat çekti.

Cesur kıyafetleriyle dikkat çeken Tuğba Ekinci, Defne Samyeli'yi eleştirdi! "Her yeri açınca anlamı kalmıyor"

Yaptığı açıklamalar, yayınladığı şarkılar, giydiği kostümler ve karakteriyle Türkiye’nin en cesur şarkıcılarından biri olan Tuğba Ekinci, son olarak manken Defne Samyeli hakkında bomba yorumlarda bulundu.

Haber spikerliğinden sonra oyunculuğa soyunan ve şimdilerde şarkıcılık yapan Defne Samyeli ve ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, önceki akşam sahne aldı.

Cesur kıyafetleriyle dikkat çeken Tuğba Ekinci, Defne Samyeli'yi eleştirdi! Her yeri açınca anlamı kalmıyor

KIYAFETİ ÇOK KONUŞULDU

Samyeli'nin iddialı sahne kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı takipçiler ünlü ismin tarzını başarılı bulurken bazıları ise pek de olumlu görüşlerde bulunmadı.

Cesur kıyafetleriyle dikkat çeken Tuğba Ekinci, Defne Samyeli'yi eleştirdi! Her yeri açınca anlamı kalmıyor

"SAHNEDE KAZIK GİBİ DURUYOR"

Bu isimlerden biri de polemiklerle sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci idi. Tuğba Ekinci Samyeli'nin kıyafetini paylaşıp "Fizik güzel ama her yeri açınca anlamı kalmıyor. Bir de sahnede çok kazık gibi duruyor" yorumuyla şoke etti.

Cesur kıyafetleriyle dikkat çeken Tuğba Ekinci, Defne Samyeli'yi eleştirdi! Her yeri açınca anlamı kalmıyor

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