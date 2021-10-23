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  3. Çete bağlantısı var mı? 19 yaşındaki rapçi Einar silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!

Çete bağlantısı var mı? 19 yaşındaki rapçi Einar silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!

Geçtiğimiz yıl bir çete tarafından kaçırılan İsveçli 19 yaşındaki ünlü rapçi Einar, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Çete bağlantısı var mı? 19 yaşındaki rapçi Einar silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!

Geçen sene bir çete tarafından kaçırılan İsveçli 19 yaşındaki ünlü rapçi Einar, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan rapçi olay yerinde hayatını kaybetti. 

İsveç'in en popüler rapçilerinden 19 yaşındaki Einar, başkent Stockholm'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayata gözlerini yumdu.

Şehrin güneyindeki Hammarby Sjöstah'da gerçekleşen saldırı sonrası polis cinayet soruşturması başlattı.

Çete bağlantısı var mı? 19 yaşındaki rapçi Einar silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!

Olayda en az iki şüpheli olduğunu açıklayan Stockholm Polis Sözcüsü Ola Osterling, "Şu an aktif olarak saldırının sebebini ve arkasında kim olduğunu belirlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. İsveç kanalı SVT, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde Einar'ın ölümünde çete bağlantısı olduğunu iddia etti.

GEÇEN SENE KAÇIRILMIŞTI

Geçtiğimiz sene Varby çetesi tarafından kaçırılan genç rapçi için fidye istenmişti. Einar, önümüzdeki günlerde çeteyle ilgili bir davada ifade verecekti.Tam adı Nils Kurt Erik Einar Gronberg olan rapçi, 2019 yılında Spotify'da İsveç'in en çok dinlenen sanatçısı olmuş, Grammis Ödülü ve çeşitli diğer ödüller kazanmıştı.

Çete bağlantısı var mı? 19 yaşındaki rapçi Einar silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!

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