Çetenli Ortaokulu Öğrencilerinden Bahar Kalkanı Harekatı’na Destek

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çetenli Köyü Ortaokulu öğrencileri Tendürek Dağı eteğinde ellerinde Türk bayrağıyla klip çekerek Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Tendürek Dağı eteğindeki Çetenli Köyü'nde bulunan Çetenli Ortaokulun öğretmen ve öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na dikkat çekmek amacıyla çektiği klip ile binlerce beğeni aldı. Daha önceden de atlara binerek ellerinde Türk bayrağı ile okul bahçesinde klip çeken öğrenciler, okulun sosyal medya hesaplarında paylaşıldığında binlerce beğeni ve yorum alarak büyük ilgi görmüştü. Bu defa yine Çetenli Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından İblid'deki hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı için mehmetçiğe destek ve moral vermek amacıyla Tendürek Dağı eteğinde ellerindeki Türk bayraklarıyla ve müzik eşliğinde çektiği klibi okulun sosyal medya hesabında paylaştı. Binlerce paylaşım, yorum ve beğeni alan klip, izleyenlere duygusal anlar yasattı. Çektikleri klipten dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: İHA