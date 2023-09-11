Çetin’den 12 Eylül mesajı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, 12 Eylül Darbesi'nin 43'üncü yıl dönümünde yayımladığı mesajında, "12 Eylül Darbesi'nin üzerinden uzun yıllar geçti, ancak etkileri hala hissedilmektedir" dedi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, 12 Eylül Darbesi'nin 43'üncü yıl dönümünde yayımladığı mesajında, "12 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, askeri bir darbe ile sarsıldı ve ülkenin siyasi manzarası kökten değişti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bu darbe, birçok insanın hafızalarında derin izler bıraktı" şeklinde konuştu.

"İnsan haklarının askıya alındığı bir dönem olarak hatırlanır"

Çetin, yaptığı açıklamada Sivil Anayasaya vurgu yaparak, "12 Eylül Darbesi'nin üzerinden uzun yıllar geçti, ancak etkileri hala hissedilmektedir. Bu dönem, demokrasi ve insan haklarının askıya alındığı bir dönem olarak hatırlanır. Ancak, tarihimizin her yönüyle yüzleşmeli ve demokrasimizin değerini hatırlamalıyız. Bu sebeple geleceğimize daha sağlam bir temel inşa etmemiz için geçmişimizi anlamalı ve asla unutmamalıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği üzere, Coğrafyamızdaki devletler silsilemizin son temsilcisi Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılına dönüştürmenin yolu hamasetten değil, hatalarımızdan ders çıkarıp, başarılarımızdan ilham almaktan geçiyor. 85 milyonun tamamının sahipleneceği ve "işte benim Anayasam" diyerek baş tacı edeceği bir metni, artık milletin takdirine sunmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"Unutmayalım ki demokrasi ve insan hakları, bir ülkenin temel taşlarıdır"

Başkan Çetin, "Unutmayalım ki demokrasi ve insan hakları, bir ülkenin temel taşlarıdır. O karanlık günlerde yapılan işkenceleri, özgürlüğümüze vurulan darbeyi unutmayacağız. Aziz milletimizin ve ülkemizin refahı, istikrarı, istikbali ve istiklali için milli irademize her daim sahip çıkacağız. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların yaşanmasına asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı çatısı altında daha adil, daha güçlü ve daha özgür bir Türkiye inşa etmek için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)