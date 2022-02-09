Çetiner Çetin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Çetiner Çetin'in biyografisi

Habertürk bünyesinde gazeteciliğe devam eden Çetiner Çetin'in biyografisi araştırılıyor. Peki, Çetiner Çetin kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Çetiner Çetin'in biyografisi...

ÇETİNER ÇETİN KİMDİR?

Çetiner Çetin aslen Hakkarili'dir.

44 yaşındadır.

Asıl mesleği gazeteciliktir.

İşte Çetiner Çetin'in kısa biyografisi:

Çetiner Çetin 1977 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğdu.

Daha önce NTV, günümüzde ise Yeni Şafak Gazetesi ve Habertürk gazetesi bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Ankara Üniversitesinden mezun olan Çetiner Çetin yaşantısını Ankara’da sürdürmektedir.

Özellikle Habertürk resmi internet sitesinde Amerika’nın Suriyedeki Kırmızı Çizgisi, Fırat başlıklı yazısı ile uzun süre gündemde kalmıştır.

Çetiner Çetin, dış politika, Suriye, Irak, Afganistan, Libya konularında genellikle yorumlarına başvurulan isimler arasında yer alıyor.

Çetin, özellikle de Doğu ve Güneydoğu'daki gelişmeler ile Suriye savaşı sürecinde gündeme en çok gelen isimler arasındaydı.