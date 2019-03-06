CEV Challenge Kupası: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Geni Volley: 1
CEV Challenge Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Slovenya'nın Geni Volley takımı ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
CEV Challenge Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Slovenya'nın Geni Volley takımı ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Mirko Jankovic (SRB) - Florin Dımachı (RMN)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Erçe, Gonzales, Ecem, Ceyda, Nikoleva, Ezgi, Seda, Ceyda Demirhan, Gözde, Darya, Sedef, Fulden, Duygu, Brayelin
Başantrenör: Mustafa Umut Uysal
Genı Volley: İsabel, Teja, Nusa, Zala, Klara, Ana, Dajana, Mirta, Teja Kolbl, Pia, Tina, Patrizia, Tina Grudina, Lana
Başantrenör: Vasja Samec
Setler: 25-14, 20-25, 25-22, 25-19
Süre: 102 dakika (22, 28, 27, 25)
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.