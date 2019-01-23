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  3. CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 3 - CSM Bükreş: 0

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 3 - CSM Bükreş: 0

Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Romanya temsilcisi CSM Bükreş'i 25-18, 25-19, 25-22'lik setlerle 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 3 - CSM Bükreş: 0

Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Romanya temsilcisi CSM Bükreş'i 25-18, 25-19, 25-22'lik setlerle 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Michail Themelis (Yunanistan), Roy Bensimon (İsrail)

Fenerbahçe OPET: Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Antanovic, Ramos, Bahar Guidetti, Vargas (Melis Yılmaz)

CSM Bükreş: Tashiro, Balkestein, Koolhaas, Trushkina, Kodola, Sobo (Inoue, Hashimoto)

Setler: 25-18, 25-19, 25-22

Süre: 69 dakika (20, 23, 26)

Kaynak: İHA

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