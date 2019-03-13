İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Scandicci: 1 - Fenerbahçe Opet: 3

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Scandicci: 1 - Fenerbahçe Opet: 3

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'yi 18-25, 25-23, 19-25, 21-25 setlerle 3-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesinde büyük avantaj elde etti.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Scandicci: 1 - Fenerbahçe Opet: 3

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'yi 18-25, 25-23, 19-25, 21-25 setlerle 3-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesinde büyük avantaj elde etti.

Sarı-lacivertli ekip, 19 Mart Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak rövanşta 2 set alırsa adını yarı finale yazdıracak.

Salon: Nelson Mandela Forum

Hakemler: Andrei Zenovich (Rusya), Aleksandar Sikanjic (Lihtenştayn)

Scandicci: Bosetti, Adenizia, Haak, Vasileva, Stevanovic, Malinov, Merlo (L) (Bisconti, Mastrodicasa (L), Mitchem, Caracuta)

Fenerbahçe Opet: Bricio, Dicle Nur, Vargas, Rabadzhieva, Eda, Antonijevic, Merve (L) (Bahar, Polen)

Setler: 19-25, 25-23, 19-25, 21-25

Süre: 107 dakika (28,27,24,28)

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.