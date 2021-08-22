Cevabı sorudaydı! Dikkatini toplayamayan yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun ATV'de sunduğu genel kültür ve bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 947. bölümü ile ekrana geldi. Programda yarışan Merve isimli genç kız daha baraj sorularındayken TDK ve yazım yanlışı sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

Programda yarışmacıya "TDK'ye göre hangisi doğru yazılmıştır? sorusu yöneltilmesi üzerine cevap şıkları arasında düşünceye dalan ve kararsız kalan yarışmacı soruda verilen cevabı fark edemeyince joker kullanma kararı aldı.

Yarı yarıya joker hakkını kullanan ve doğru iki şıkkın elenmesini sağlayan yarışmacı, kana "TDK'ye" ve "TDK'nın" şıkları arasında seçim yapmak için bir hayli düşündü.

Şıkları tek tek telaffuz ederek doğruyu bulmaya çalışan Merve Ada, "TDK'nın" şıkkını seçerek yanlış cevap verdi.