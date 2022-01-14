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CEVAP VE DÜZELTME METNİ

İnternet sitemizde yayınlanan " MEHMET BİLGİN ŞAMAR OĞLANINA DÖNDÜ" başlığıyla verilen habere ilişkin düzeltme ve cevap metni yayınladı.

CEVAP VE DÜZELTME METNİ

www.bolgegundem.com'da yer alan 08.01.2022 tarihli haberde " MEHMET BİLGİN ŞAMAR OĞLANINA DÖNDÜ" başlığıyla verilen haberde, müvekkilim Sayın Mehmet Bilgin hakkındaki gerçek dışı, haksız ve mesnetsiz haber yapılmış ve kişilik hakları saldırıya uğramıştır.

 Gerçekle alakası olmayan hareket niteliğindeki bu haber ile Müvekkilim Sayın Mehmet Bilgin'e ağır hakaret ve ithamlarda bulunulmuş, gazetecilik ilkeleri ve hukuk fütursuzca çiğnenmiştir. Yazı içeriğinde gerçekle alakası olmayan, kişilik haklarına ağır ihlal niteliği taşıyan beyanlarda bulunularak müvekkilim  kamuoyunun husumetine maruz bırakılmıştır. Gazetede yer alan bu satırlar bir durum ya da olay anlatımından çok müvekkilimi zan altında bırakmak maksadıyla kaleme alınmıştır. Hukuk ve basın ahlakı ile bağdaşmayan, vicdanın olmadığı bu iftiranın hedefi herkesçe malumdur. Müvekkilime karşı yayınlanan bu kin ve nefret yazısının arka planındaki kötü düşünceleri sayın kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Netice olarak bu hakaretlerin internet siteniz vasıtasıyla kamuoyuna duyurulması hukuka aykırıdır. Söz konusu hakaret içeren haber ile ilgili tüm yasal haklarımızı hızlı, eksiksiz ve etkin bir şekilde kullanacağımız da dikkatlerinize sunarız. Kamuoyuna saygılarımızı sunarız..

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