CEVAP VE DÜZELTME METNİ

www.bolgegundem.com'da yer alan 08.01.2022 tarihli haberde " MEHMET BİLGİN ŞAMAR OĞLANINA DÖNDÜ" başlığıyla verilen haberde, müvekkilim Sayın Mehmet Bilgin hakkındaki gerçek dışı, haksız ve mesnetsiz haber yapılmış ve kişilik hakları saldırıya uğramıştır.

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