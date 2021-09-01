Cevdet Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni SGK Müdürü kimdir? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arsına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

CEVDET YILMAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? YENİ SGK MÜDÜRÜ KİMDİR?

54 yaşında olan Cevdet Yılmaz 1967'de Bingöl'de doğdu. Babasının adı Kemal, annesinin adı Fatma'dır.

Bürokrat; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında planlama uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Planlama uzmanlığına atandı. Devlet Planlama Teşkilatı AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyeliği, Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümerhalı'da Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu.

23 ve 24. dönemlerde Bingöl, 25. dönemde Diyarbakır ve 26. dönemde tekrar Bingöl milletvekili seçilmiştir.

23. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi ve Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanı oldu. 60. Hükümette Devlet Bakanı, 61. ve 62. Hükümetlerde Kalkınma Bakanı olarak görevlendirildi. 63. Hükümet'te Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenen Yılmaz, 64. Hükümet'te tekrar Kalkınma Bakanı olarak görev yaptı.

22 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen 2. Olağanüstü Büyük Kongre’de MKYK üyesi seçilen Yılmaz, akabinde Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevine getirildi.

21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 3. Olağanüstü Büyük Kongre’de yeniden MKYK üyeliğine seçilmiştir. Dış İlişkiler'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen şu anda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Cevdet Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.