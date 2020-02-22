Cevdet Yılmaz: Türkiye İdlib’de yaşananlara seyirci kalamaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İdlib'de yapılan insanlık dramına seyirci kalmayacaklarını belirterek, "Sivil halkı, pazar yerlerini, hastaneleri bombalayarak, terörle mücadele adı altında aslında bir anlamda etnik, mezhep temizliği diyebileceğimiz bir anlayışla Türkiye'ye doğru bir göç dalgası oluşturma çabası var. Türkiye buna seyirci kalamaz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisince, Şanlıurfa'da düzenlenen İl Dış İlişkiler Başkanları Güneydoğu Bölge Toplantısı'na katıldı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba ve Zemzem Gülender Açanal ile partililerin bulunduğu toplantıda, Yılmaz,

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada çok önemli gelişmeler olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Bu dönem tamamlandığı zaman bir anlamda yeni bir Ortadoğu'nun şekillendiğini görmüş olacağız. İşte bu süreçte Türkiye'nin kayıtsız kalması mümkün değil. Ortadoğu yeniden şekillenirken, bölgemiz yeniden şekillenirken bizim bu süreçlere kayıtsız kalmamız mümkün değil. Bugün bu süreçlere müdahil olup, kendi hedeflerimiz doğrultusunda birtakım yönlendirmeler yapamazsak, kurgulanan birtakım oyunları bozamazsak, gelecekte bunun bedeli çok ağır olur, çok daha büyük maliyetlerle karşı karşıya kalabiliriz. Zamanında ve doğru bir şekilde bu süreçlere müdahil olmak durumundayız, Türkiye Cumhuriyeti de bunu gerçekleştiriyor."

'HERKESİN SOÇİ MUTABAKATINA UYMASI GEREKİYOR'

İdlib'de yaşanacak olayların ardından Suriye'nin yeni bir döneme gireceğini ifade eden Yılmaz, herkesin Soçi Mutabakatı'na uyması gerektiğini bildirdi. Cevdet Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sivil halkı, pazar yerlerini, hastaneleri bombalayarak, terörle mücadele adı altında aslında bir anlamda etnik, mezhep temizliği diyebileceğimiz bir anlayışla Türkiye'ye doğru bir göç dalgası oluşturma çabası var. Türkiye buna seyirci kalamaz, bu göç dalgasını engelleyici bir şekilde Suriye içerisinde bu sorunu karşılayacak bir şekilde Türkiye Soçi Mutabakatı çerçevesinde ve diğer hukuki zeminlerde Suriye'de pozisyonunu koruyor. Bu noktada kahramanca mücadele eden silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz var. Şehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Yapılan saldırılara misliyle karşılık veriliyor. Türkiye ülkesini korumaya çalışıyor, güvenliğini sağlamaya çalışıyor, yeni bir göç dalgasını engellemeye çalışıyor, bir taraftan da yeniden şekillenecek olan Suriye'de, birilerinin oldu bitti yapmasına engel oluyor."

'TÜRKİYE KUDÜS'Ü KIRMIZI ÇİZGİ OLARAK GÖRMEKTEDİR'

Kudüs'ün, hiçbir zaman, tek yönlü birtakım güçlerin eline geçmesinin kabul edilmeyeceğini vurgulayan Yılmaz, "Kudüs'ü homojenleştirmeye çalışan tek tipleştirmeye çalışanlar Kudüs'ün ruhuna ihanet etmektedirler aslında. Kudüs'ün gerçek tarihi, konumu ve ruhu bir defa buna uygun değildir. Türkiye Kudüs'ü de bir kırmızı çizgi olarak görmektedir ve görmeye devam edecektir" dedi.

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Kaynak: DHA