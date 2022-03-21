Cevher Hazırlama Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cevher Hazırlama Teknikeri görev tanımı nedir, Cevher Hazırlama Teknikeri ne iş yapar, Cevher Hazırlama Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cevher Hazırlama Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cevher Hazırlama Teknikeri Tanımı;

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Cevher Hazırlama Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Cevher Hazırlama Teknikeri Maaşları

Cevher Hazırlama Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Cevher Hazırlama Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cevher Hazırlama Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3117.20

Meslek Adı :

Cevher Hazırlama Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

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