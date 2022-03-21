Cevher Hazırlama Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Cevher Hazırlama Teknikeri maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Cevher Hazırlama Teknikeri iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Cevher Hazırlama Teknikeri iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Cevher Hazırlama Teknikeri Tanımı;
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Cevher Hazırlama Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Cevher Hazırlama Teknikeri Maaşları
Cevher Hazırlama Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Cevher Hazırlama Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cevher Hazırlama Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3117.20
Meslek Adı :
Cevher Hazırlama Teknikeri
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu :
Maden Ve Metalürji Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Önlisans
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
- Görev ve İşlem Basamakları :
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