Cevher isminin anlamı nedir, Cevher ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Cevher isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Cevher ismi ne demek, Cevher ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Cevher isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Cevher İsminin anlamı nedir? TDK Cevher anlamı:

Cevher ismi Türk Dil Kurumunda üç farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. Bir şeyin esası, öz, maya. 2. Güç, enerji. 3. Değerli süs taşı, mücevher.

Cevher İsmi Kuranda geçiyor mu?

Cevher ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Cevher isminin kökeni:

Cevher ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak 2.905 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Cevher isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Cevher isminin rengi:

Gül Rengi

Cevher ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Cevher isminin Harf Analizi Nedir ?

Cevher ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

C : Canlı, arkadaş canlısı

E : İletişim, duygusal karışık

V : Devrimci/asi, farklı

H : Statü/para, garantici

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

Cevher isminin Numerolojisi Kaçtır?

Cevher ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

C: 3

E: 6

V: 27

H: 10

E: 6

R: 21

= 73– Cevher İsminin Numeroloji Toplamı 73’dir.

Cevher isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Cevher ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Cevher isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

C: 3E: 5V: 4H: 8E: 5R: 9 = 34

3 + 4 = 7 Kader sayısıdır

Cevher isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!