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Cevheri Güven kimdir ? Kaç yaşında? Nereli? Neden gündem oldu?

Sosyal medyada ismi çokça zikredilen Cevheri Güven'in biyografisi merak konusu oldu. Peki Cevheri Güven kimdir ? Kaç yaşında? Nereli? Neden gündem oldu? İşte detaylar...

Cevheri Güven kimdir ? Kaç yaşında? Nereli? Neden gündem oldu?

Çok sayıda gündem maddesinin konuşulduğu Twitter'da Cevheri Güven bir anda gündem olunca vatandaşlar Cevheri Güven kimdir ? Kaç yaşında? Nereli? Neden gündem oldu? sorularına yanı aramaya başladı. 

CEVHERİ GÜVEN KİMDİR ? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? 

Cevheri Güven, 25 Kasım 1977 tarihinde dünyaya geldi.  Eğitim hayatının ardından1999 yılında Ankara'da gazetecilik mesleğine başlayan Cevheri Güven Cem Uzan'ın kurduğu Star Gazetesi Ankara bürosunun ilk stajyeridir. Başkentte birçok gazetede yaptığı siyasi haberlerin ardından Star Gazetesi'nde haber müdürü olarak görev almıştır. Daha sonra isten çıkarılan  Cevheri Güven 2015 yılının Mayıs ayında yeniden kurulan Nokta Dergisi'nde Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir.

1 Kasım seçimlerinin ardından yapılan kapak görseli nedeniyle de Cevheri Güven ve yardımcısı tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilmiştir. Burada 2 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. FETÖ'cü olarak bilinen 44 yaşındaki Cevheri Güven, daha sonra ise yurt dışına kaçmıştır. 

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