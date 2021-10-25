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Çevik isminin anlamı nedir, Çevik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Çevik isminin anlamı; Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik, atik, atik tetik anlamlarına gelmektedir. Bu içeriğimizde Çevik isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Çevik isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Çevik isminin anlamı nedir, Çevik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Çevik isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Çevik ismi ne demek, Çevik ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Çevik isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Çevik İsminin anlamı nedir? TDK Çevik anlamı:

Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik, atik, atik tetik anlamlarına gelmektedir.

Çevik İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da geçmemektedir.

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Çevik isminin kökeni:

Çevik ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Çevik ismini kullanan 83 kişi bulunmaktadır.

Çevik isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Çevik isminin rengi:

Kobalt

Çevik ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Çevik isminin Harf Analizi Nedir ?

Çevik ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Ç : Canlı, arkadaş canlısı

E : İletişim, duygusal karışık

V : Devrimci/asi, farklı

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

Çevik isminin Numerolojisi Kaçtır?

Çevik ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ç : 4

E : 6

V : 27

İ : 12

K : 14

= 63 Çevik İsminin Numeroloji Toplamı 63’dir.

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Çevik isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Çevik ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Çevik isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ç: 3   E: 5   V: 4   İ: 9   K: 2 = 23

2 3 = 5 Kader sayısıdır

Çevik isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

 

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