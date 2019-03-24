Çevik kardeşler Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyorlar

Oltulu Alperen ve Hamza Çevik kardeşler Muş'ta kilolarında birinci olarak Türkiye şampiyonasına katılmayı hak kazandılar.

Muş'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Alperen Çevik 57 kiloda, Hamza Çevik ise 68 kiloda birinci oldu. Gece gündüz antrenman yaptıklarını belirten Çevik kardeşler bir sonra ki hedeflerinin ise Avrupa Şampiyonu olduğunu söylediler.

Çevik kardeşler, sıkı antrenmanlarla hedeflerine hazırlanıyorlar.

Kaynak: İHA