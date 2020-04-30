Çevirimiçi Müze Otobüsü projesi hayata geçirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara verilen aranın ardından öğrencilerin etkinliklerden uzak kalmaması adına, çevirim içi müze otobüsü projesini hayata geçirdi.

Korona virüs (COVİD-19) Pandemisi nedeni ile hem dünya hem de ülkemizde bir çok önlem alındı. Okullarda eğitime uzun bir süre ara verildi ve tüm etkinlikler iptal edildi. 20 yaş altı çocuklarında İçişleri Bakanlığı'nın tedbirleri kapsamında evde kal çağrısı yapıldı. Uzaktan eğitim sürecinin yaşandığı bu günlerde, eğitimin hiçbir aşamasını ihmal edilmemesi için çalışmalarını yürüten Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenciler için Çevirimiçi Müze otobüsü projesini hayata geçirdi. Öğrenciler evden çıkmadan müzeleri sanal ortamda gezebilecek. Öğrenciler Müze Otobüsü'nde, İstanbul Oyuncak Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Göbeklitepe, Cumhuriyet Müzesi, Efes Müzesi, Troya Müzesi, Gazi Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni ziyaret edebilecek.

Kaynak: İHA