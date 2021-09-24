Çevirmen/Tercüman Maaşı Ne Kadar? 2021 Çevirmen/Tercüman Maaşları, ve İş İlanları

Çevirmen/Tercüman görev tanımı nedir, Çevirmen/Tercüman ne iş yapar, Çevirmen/Tercüman olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çevirmen/Tercüman mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çevirmen/Tercüman Tanımı;

İSG önlemleri, kalite standartları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde çeviri süreçlerinin iş organizasyonu ile hazırlık faaliyetlerini gerçekleştiren; sözlü çeviri, işaret dili çevirisi ve/veya yazılı çeviri faaliyetlerini yürüten ve bireysel mesleki gelişimini sağlayan nitelikli kişidir.

Çevirmen/Tercüman Maaşı Ne Kadar? 2021 Çevirmen/Tercüman Maaşları

Çevirmen/Tercüman maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Çevirmen/Tercüman maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çevirmen/Tercüman iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Çevirmen/Tercüman Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az ön Lisans mezunu olunması gerekiyor.

Çevirmen/Tercüman Ne İş Yapar?

Çevirmen/Tercüman; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG ve çevre koruma ile ilgili önlemleri almak

b) Tanıtım faaliyetleri yürütmek

c) Çeviri talebini şekillendirmek

d) Çeviri teklifi hazırlamak

e) Çeviri sözleşmesi yapmak

f) Kaynak metni ve yardımcı malzemeleri temin etmek

g) Çeviri öncesi hazırlık yapmak

h) Kaynak metin çözümlemesi yapmak

i) Çeviri için araştırma yapmak

j) Çeviri stratejisini belirlemek

k) Çalışma ortamını ve koşullarını hazırlamak

l) Sözlü çeviri .Ardıl çeviri, Simültane çeviri yapmak

m) Yazılı çeviri yapmak

n) Özel alan çevirisi yapmak

o) Yazın çevirisi yapmak

p) Çoklu ortam çevirisi yapmak

q) Yerelleştirme yapmak

r) Çeviri hizmeti ile ilgili kalite faaliyetleriniyürütmek

s) Mesleki gelişim

t) faaliyetlerinde bulunmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çevirmen/TercümanMeslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazarlar, Gazeteciler Ve Dilbilimciler

Meslek Birim Grubu :

Çevirmenler (Yazılı Ve Sözlü) , Yorumcular Ve Diğer Dilbilimciler

Türk Meslekler sözlüğünde Çevirmen/Tercüman mesleğinin meslek kodu 2643.03 olarak belirlenmiştir



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