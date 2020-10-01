Çevirmeye takılıp ceza yedi! Sinirlenip motosikleti ateşe verdi

Eskişehir'de bir motosiklet sürücüsüne kasksız, ehliyetsiz ve eksik evraklı olmasından dolayı 4 bin 500 lira para cezası kesildi. Sinirlenen sürücü ise çekicinin motosikleti alması sırasında motosikletini yaktı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken sürücü ifade için emniyete götürüldü