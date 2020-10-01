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  3. Çevirmeye takılıp ceza yedi! Sinirlenip motosikleti ateşe verdi

Çevirmeye takılıp ceza yedi! Sinirlenip motosikleti ateşe verdi

Eskişehir'de bir motosiklet sürücüsüne kasksız, ehliyetsiz ve eksik evraklı olmasından dolayı 4 bin 500 lira para cezası kesildi. Sinirlenen sürücü ise çekicinin motosikleti alması sırasında motosikletini yaktı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken sürücü ifade için emniyete götürüldü

Eskişehir'de Şair Fuzuli Caddesinde yaşanan olayda kasksız, ehliyetsiz ve eksik evraklı olarak denetime katılan Oğuzhan T. isimli bir sürücü, 4 bin 500 lira para cezası alınca sinirlenerek devirdiği motosikletini yaktı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın bir süre sonra söndürülürken sürücü Oğuzhan T. ise işlemleri yapılmak üzere Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.

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01 Ekim 2020 Perşembe 13:44
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