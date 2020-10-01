Çevirmeye takılıp ceza yedi! Sinirlenip motosikleti ateşe verdi
Eskişehir'de bir motosiklet sürücüsüne kasksız, ehliyetsiz ve eksik evraklı olmasından dolayı 4 bin 500 lira para cezası kesildi. Sinirlenen sürücü ise çekicinin motosikleti alması sırasında motosikletini yaktı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken sürücü ifade için emniyete götürüldü
Eskişehir'de Şair Fuzuli Caddesinde yaşanan olayda kasksız, ehliyetsiz ve eksik evraklı olarak denetime katılan Oğuzhan T. isimli bir sürücü, 4 bin 500 lira para cezası alınca sinirlenerek devirdiği motosikletini yaktı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın bir süre sonra söndürülürken sürücü Oğuzhan T. ise işlemleri yapılmak üzere Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.
Sultanbeyli'de çocuklar çatıda korku dolu anlar yaşattı!
Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Evliliğe kardeşler ne diyecek?
İş adamlarının alacak verecek kavgası! Ortalık savaş alanına döndü
Hava durumu 1 - 2 - 3 Ekim 2020 Sağanak yağışlar devam ediyor!
01 Ekim 2020 Perşembe 13:44
Benzer Videolar