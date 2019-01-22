Cevizlerini şehit ailelerine ücretsiz veriyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de, kamyonetiyle seyyar ceviz satan İbrahim Bakırcı, şehit ailelerinden ücret almıyor.

Edirne başta olmak üzere Trakya'da yaklaşık 15 yıldır seyyar olarak ceviz satan Bakırcı, kamyonetinin arkasına "Şehit ailesine bedava, vatan sağ olsun" yazısını astı.

Bakırcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatan için canlarını feda eden şehitlerin ailelerine kendince bir destek vermek istediğini ve bundan dolayı sattığı cevizleri şehit ailelerine ücretsiz verdiğini söyledi.

Şehit ailelerine yönelik uygulamasından dolayı vatandaşların kendisini tebrik ettiğini belirten Bakırcı, "Şehit ailelerimize ne yapsak azdır. Onlardan ücret almıyoruz. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Onlardan ücret talep etmiyoruz ve bu hep böyle devam edecek." dedi.

Gücü yettiği sürece şehit yakınlarına destek vermek istediğini ifade eden Bakırcı, şöyle devam etti:



"Şehit ailelerinden hiçbir zaman ücret almayacağız. Elimizden geldiği kadar onlara bir nebze de olsa katkıda bulunmak istiyoruz. Şehitlerimizin vatanımıza yaptıkları, çok büyük bir şey. Onları yetiştiren ailelere ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Canları pahasına mücadele eden şehitlerimizin ruhları şad olsun. Biz burada onların hatırına birkaç kilo ücretsiz ceviz dağıtıyoruz. Onların yaptıklarının yanında bizim yaptığımızın hiçbir önemi yok. Sağ olsun alışveriş yapan vatandaşlarımız da bizi tebrik ediyor."

Vatandaş Güler Yeşil ise yapılan uygulamanın çok güzel olduğunu dile getirdi.

Duyarlı esnafa teşekkür eden Yeşil, "Çok güzel bir davranış. Çok memnun oldum bu yazıyı görünce. Keşke şehitlerimiz olmasa ama vatan savunması için askerlerimiz canlarını feda ediyor. Allah şehitlerimizden razı olsun. Böyle duyarlı esnaflarımızı da tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA