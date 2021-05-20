Cevizoğlu CHP'ye verdi, veriştirdi: "18 yıldır neden iktidara gelemiyor?"

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası programının konuğu oldu. CHP'nin AK Parti karşısında uzun yıllardır süren başarısızlığını gündeme getiren Hulki Cevizoğlu, 18 yıldır oy verdiği CHP'den hesap sordu. Cevizoğlu, CHP'nin AK Parti karşısında 20 yıllık başarısızlığını gündeme getirdi. Cevizoğlu geçtiğimiz günlerde gündeme gelen HDP'ye bakanlık verilmesi sözleri için "CHP iktidara gelirse, PKK kapımıza gelecek." dedi.

"18 YILDIR OY VERİYORUM, OYLARIM NEREYE GİDİYOR"

Konuşmalarında CHP'yi eleştiren Cevizoğlu, "Ben CHP'den hesap soruyorum. 18 yıldır CHP'ye oy veriyorum. CHP neden iktidar olamıyor? Benim oylarım nereye gidiyor?" diye sordu. konuşmalarında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu2nu da hedef alan Cevizoğlu, genel başkan olmasını eleştirerek, "Amacımız seni genel başkan yapmak değil, amacımız partinin başına kimin geleceği değil, CHP'nin iktidar olması" dedi. Parti içerisinde kısır bir döngü olduğunu ifade eden Gazeteci Cevizoğlu, "Ben delegeleri seçiyorum. Onlar da beni seçecek mantığı var. Ancak bu çok yanlış bir yaklaşım. Böylelikle parti kendi içerisinde kısır bir döngüye gidiyor." ifadelerinde bulundu.

"İKTİDAR OLAMIYOR AMA İKTİDARI ELEŞTİRİYOR"

CHP'ye, "Ben oy veriyorum hesap ver!" diyen Cevizoğu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Nasıl bir şeydir bu? Her seçim öncesi çeşitli numaralarla toplumu arkanızdan sürükleyerek gerçekleri yok edemezsiniz. Gerçek ortada. 19 yıldır, 20 yıldır iktidar olamıyorsun. İktidar olamayanların iktidar olan bir partiye eleştiri yöneltmesi ne demektir?"

CHP'nin kendini eleştirmesi ve iç hesaplaşmaya gitmesi gerektiğini vurgulayan Cevizoğlu, "Eleştiriyi biraz da kendine yönelt, ben neden olamıyorum de. Olamıyorsam ben buradan gideyim de. Burası şahsi bir mesele mi, memleket vatan meselesi mi, ülke yönetme meselesi mi? Eğer mesele ülke yönetmek için parti kurmak ve politika yapmak ise yapamıyorsam geri gidiyorum diyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

"CHP İÇİN İKTİDARA GİDEN YOLDA HER ŞEY MÜBAH"

Millet ittifakının kalabalık ortaklığını hedef alan Cevizoğlu "Sen ağa ben ağa bu ineği kim sağa" sözü ile sert eleştirilerde bulundu ve "Eğer mesele şahsi mesele ise orada oturur kalırsınız. İktidar olamıyorsun. Olamamak için de uğraşıyorsun. 7 ortaklı Millet İttifakı'nda kim yönetecek bu ülkeyi? Hanginiz yönetecek? 7 ortak birbirinden ne kadar çok taviz koparma peşinde bir ülke yönetimi mi olacak? Türkiye buna layık mıdır?" dedi. Özellikle CHP-HDP işbirliğine değinen Cevizoğlu, CHP, Mevlana'nın "Ne olursan ol, yine gel" sözünü çok yanlış anladığını vurguladı ve bu mantığın "İktidara giden yolda her şey mübah" anlayışı olduğunu ifade etti.

"103 EMEKLİ AMİRAL NEREDE"

Emekli amirallerin bildirisi hakkında sert ifadeler kullanan Cevizoğlu "Hani sözde ülkenin geleceği için amiraller bildiri yayınlamıştı. Madem ülkeyi çok düşünüyorlar, o zaman HDP'ye bakanlık verilmesine neden ses çıkarmadılar? Bu 103 amiral nerede? Adam demez mi, 'Ben bu ülkenin geleceği için ömrümü PKK ile mücadele ederek geçirdim. Siz bunları nasıl olur da bakanlığa getirirsiniz?" diye. Ama demiyorlar askerlerin sesi neden CHP'ye çıkmıyor." açıklamalarında bulundu.

"AK PARTİ BİR DÖNEM DAHA İKTİDAR OLACAK"

Hulki Cevizoğlu AK Parti'nin yine iktidar olacağını söyledi. Cevizoğlu "18 yıldır iktidara gelemeyen CHP, kendine baksın. AK Parti'yi eleştiriyor ama AK Parti yine iktidar olacak." diye konuştu.