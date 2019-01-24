Çevlik Mahallesi’nde heyelandan zarar gören yol onarıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çevlik Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda zarar gören yolda hızla çalışma başlatarak, yolu 5 günde ulaşıma açtı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, merkez Mezitli İlçesi Çevlik Mahallesi ile eski Mezitli mahallelerini birbirine bağlayan ana bağlantı yolunda aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu zarar gören yolda hızla çalışmalarına başladı. İki ekskavatör, 2 kamyon,1 loder ve 6 personelle bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, 40 kamyon taş malzeme ile yol alt aksına taş duvar örerek yol güvenliğini sağladı. Hemen ardından büz borularla 20 metre yağmursuyu drenaj hattı döşeyen ekipler, son olarak 50 kamyon stabilize malzeme serimi gerçekleştirerek heyelan sonucu zarar gören yolu 5 gün gibi kısa bir sürede ulaşıma açtı.

Çevlik Mahalle Muhtarı Ali Uğuz, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Burası eski Mezitli-Çevlik ana bağlantı yolumuz. Bu yol çok işlek. O yüzden bu yolun devamlı açık tutulması lazım. Devamlı işlek hale getirmemiz lazım. Burada böyle bir heyelan olmadı daha önce. Bu yıl bölgede aşırı yağış oldu. Yağıştan dolayı ayın 15'inden sonra bir heyelan oldu. Heyelandan dolayı da biz yolu 3-5 gün kapatmak zorunda kaldık" dedi.

Yolu kapattıktan sonra gerekli girişimde bulunduğunu anlatan Uğuz, yolun Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu ve belediyeden yetkililerin yolda inceleme yapmalarının ardından çalışmaların başladığını söyledi. Uğuz, "En seri şekilde Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri olaya müdahale etti ve vatandaşın mağduriyetini gidermeye çalıştı. Çok güzel ve verimli bir çalışma yaptık. Vatandaşlar da bu çalışmadan oldukça memnun. Şu anda da yolu açarak çalışır duruma getirdik. Birkaç günlük daha işimiz var. Şu anda büz atılıyor. Burada yaklaşık 10 gündür güzel bir ekip çalışması var" diye konuştu.

Kaynak: İHA