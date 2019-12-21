ÇEVRE BAKANI KURUM ÜMRANİYE'DE GENÇLERLE VOLEYBOL OYNADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezerek, gençlerle voleybol oynadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezdiği sırada voleybol oynayan gençlere katıldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte oyuna katılan Bakan Kurum, daha sonra elektrikli aracın direksiyonuna geçerek Millet Bahçesi'ni gezdi.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Kurum'un millet bahçesi ziyareti

-Elektrikli aracın direksiyonuna geçip gezmesi

-Gençlerle voleybol oynaması

21.12.2019 - 19.17 Haber Kodu : 191221196

Kaynak: DHA