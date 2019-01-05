Çevre Bakanı Kurum yerli ve yabancı turistlere bez çanta hediye etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karabük ziyaretleri kapsamında Dünya Miras Kenti Safranbolu'da yerli ve yabancı turistlere bez çanta hediye etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karabük ziyaretleri kapsamında Dünya Miras Kenti Safranbolu'nun Tarihi Çarşı bölgesini gezdi. Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında 5 plastik şişeye 1 bez çanta projesi kapsamında Tarihi Çarşı'nın Kazdağlı Meydanı'nda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Safranbolululara, yerli turistlere ve Çinli turistlere bez çanta ve file hediye edildi.

Kazdağlı meydanında yapılan proje kapsamında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle plastik poşetlerimiz ücretli hale geldiğini anımsatarak, "Yıllık yaklaşık 30 - 35 milyar adet plastik poşet tüketiyoruz. Bu uygulamayla birlikte kişi başı 440 olan kullanım tüketimi çok yakın zamanda 40 adete düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kurum, "Plastik poşetler 400 ile 800 yıla varan sürede ancak doğaya karışabiliyor ve baktığınızda plastik poşetlerin toplanıp yeniden üretilme maliyeti normal bir maliyete göre yüz kat daha fazla. 2050 yılında denizlerde yaşayan balık sayısından daha fazla çözünmüş plastik olacağı öngörüsü var. Dolayısıyla biz AK parti olarak, Cumhurbaşkanımız yerel seçimlerde propaganda malzemesi olarak hiçbir alanda sadece seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu alanların dışında plastik bayrak, poşet broşür ve benzeri uygulama yapmamayı karar aldı. İnşallah tüm ülkemizde plastik poşet kullanımını azaltacağız. Belediyemiz güzel bir uygulama yapıyor. Şişe getiren vatandaşlarımıza ücretsiz bez torbalarımızdan hediye ediyoruz. Dolayısıyla bunlar tek kullanımlık değil. Poşetlerin yerine bez torbalarımızı kullanarak doğaya, çevreye, ülkemize daha duyarlı bir süreç içerisine gireceğiz. Geleceğimiz için, çocuklarımız için, daha güzel bir dünya için uygulamayı hep beraber destekliyoruz. Aynı zamanda kadın kollarımızda artık bezlerden çanta üretiyorlar. O çantaları da vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Hanımlardan isteğimiz artık alışverişe bu tarz çantalarımızla filelerimizle gitmeleri. Poşet tüketimini azaltmamız. Bu uygulamanın tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Uygulamada emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Safranbolu'muza çöp arabası girmeyecek"

Sıfır atık projesiyle birlikte Safranbolu'ya çöp arabasının girmeyeceğini de ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuşmasında ecdadın mirası olan Safranbolu'nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için çok büyük önem arz ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık uygulamasını tüm ilçe genelimizde pilot bölge seçmek suretiyle tüm ilçemizde yaygınlaştıracağız. Bu sayede Safranbolu'muza çöp arabası girmeyecek. Bu projenin bitmesiyle birlikte çöplerimiz kaynağından ayrıştırılacak. Organik atıklarımızda kompos haline getirip yine ürünlerimizin yetiştirilmesinde kullanılacak. Türkiye'de bir ilk olacak. 1 milyon turistimizin ziyaret ettiği, bölgemizin, ülkemizin en önemli yüzlerinden, değerlerinden olan Safranbolu'da da bu uygulamayı gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Bakan Kurum daha sonra pet şişe getiren vatandaşlara Safranbolu Belediyesi ve Kaymakamlığının bez poşetlerini dağıttı. Bakan Kurum, ardından eski çarşı bölgesini de gezerek burada yerli ve yabancı turistlere de file ve bakanlığın bez poşet hediye etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Tarihi Çarşı gezisine Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, daire ve kurum müdürleri ve partililer eşlik etti.

Kaynak: İHA