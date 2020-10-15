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  3. Çevre Bakanı Murat Kurum açıkladı: Salda'nın Beyaz Adalar bölümü ziyarete kapatıldı

Çevre Bakanı Murat Kurum açıkladı: Salda'nın Beyaz Adalar bölümü ziyarete kapatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün, beyaz kumu ile meşhur olan "Beyaz Adalar'ı" ziyaretçi girişine kapatıldığını açıkladı.

Çevre Bakanı Murat Kurum açıkladı: Salda'nın Beyaz Adalar bölümü ziyarete kapatıldı

 

Son yıllarda "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen  Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve berrak suyuyla Salda Gölü’nün Beyaz Adalar bölümüne misafir girişi yasaklandı. geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "15 Ekim’de adalar bölümünün ziyarete kapanacağını "belirtmişti.
Yeşilova ilçesinde yer alan, Beyaz Adalar'ın, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nce (NASA) Mars’taki Jezero Krateri’yle benzer özellikler gösterdiğini açıklamasıyla daha da ilgi çeken gölün Beyaz Adalar bölümü ziyaretçi girişine kapatıldı.

Çevre Bakanı Murat Kurum açıkladı: Salda'nın Beyaz Adalar bölümü ziyarete kapatıldı


Gölün ziyarete kapatılmasıyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda Bakan Kurum, şu açıklamayı yapmıştı: "Bilimsel araştırmalar ve raporlar doğrultusunda aldığımız kararla bu yapıların ezilerek azalmasının önüne geçiyoruz. Buna göre, 15 Ekim itibarıyla 'Beyaz Adalar' kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacaktır. Bakanlık olarak, Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridindeki taşıma kapasitesine bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışmamızı da başlattık."

Çevre Bakanı Murat Kurum açıkladı: Salda'nın Beyaz Adalar bölümü ziyarete kapatıldı

GİRİŞE BARİYERLER KONULDU

Bakan Murat Kurum’un açıkladığı sürenin dolduğu bugün, Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Yeşilova Kaymakamlığınca gölün Beyaz Adalar bölümüne giriş yapılmasını engelleyebilmek için ahşap bariyerlerle kapatıldı. Uyarılara rağmen Salda Gölü’ne ziyaretçilerin gelmeye devam ettiği gözlemlendi. Görevliler yasağın ihlal edilmemesi adına hem havadan hem karadan denetlemelerine devam ediyor.



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