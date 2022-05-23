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  3. Çevre Dostu 1.000 Okul Projesi”nde öğrenciler yeteneklerini sergiledi

Çevre Dostu 1.000 Okul Projesi”nde öğrenciler yeteneklerini sergiledi

Mustafa Kutlu İlkokulu öğrencileri “Çevre Dostu 1.000 Okul Projesi” kapsamında atıklardan kütüphane yapıp defile düzenledi.

Çevre Dostu 1.000 Okul Projesi”nde öğrenciler yeteneklerini sergiledi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının “Çevre Dostu 1.000 Okul Projesi”ne Pendik’ten Mustafa Kutlu İlkokulu katılım gösterdi.

Öğrenciler, atıklardan defile düzenledi ve kütüphane yaptı.

ATIKLAR SANAT EERİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Pendik Belediyesi Atık Getirme Merkezi’ndeki atıkları baştan yaratan öğrenciler otomobil lastiğinden oturak, bisiklet jantından duvar dekoru, bavuldan kitap dolabı yapıp atıkları değerlendirdi. Kütüphanenin köşesine ise yine atık kağıtlardan büyük bir ağaç yapan öğrenciler kütüphanenin açılış töreni öncesi bir de defile gerçekleştirdi. Defilede atık CD, karton ve çuvallardan kostüm yapan öğrenciler ellerindeki dövizlerle “geri dönüşüme destek” mesajı verdiler. Etkinliğe katılan Kaymakam Hülya Kaya öğrencileri tebrik ederek proje ortaklarına teşekkür etti.

Çevre Dostu 1.000 Okul Projesi”nde öğrenciler yeteneklerini sergilediÇevre Dostu 1.000 Okul Projesi”nde öğrenciler yeteneklerini sergilediÇevre Dostu 1.000 Okul Projesi”nde öğrenciler yeteneklerini sergiledi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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