SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrenciler için hayata geçirilen "Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk" Projesi kapsamında eğitimler devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının desteklediği "Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk" Projesi ile 4 ilkokulda 170 öğrenciye eğitim verildi.

Çevrenin korunması ile ilgili devam eden eğitimler kapsamında "Tomurcuk", Süleyman Şah, Büyükesence, Mehmet Gölhan ve Kazımpaşa ilkokullarında öğrencilerle bir araya geldi, çevre bilinci hakkında bilgi verdi, kitap ve rozet hediye etti.

Çevreye duyarlı bireylerin yetişmesi amacıyla "Tomurcuk" eğitimlerine program dahilinde devam edilecek.



Kaynak: AA