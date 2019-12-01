‘Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk’ projesi eğitimleri başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla hayata geçirilen "Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk" projesinde 2019-2020 eğitimleri başladı.

Bu kapsamda Tomurcuk, Atatürk İlkokulu, Bayraktar İlkokulu, Berna Yılmaz İlkokulu ve Budaklar İlkokulunda 585 minik öğrenci ile buluştu. Öğrencilere çevre bilincini anlatan, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektiren Tomurcuk, ziyaretlerinde öğrencilere çeşitli hediyelerde takdim etti. Her fırsatta geleceğe bırakılacak en değerli mirasın çevre olduğunu ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk" eğitimlerinde yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ederek, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Ekrem Yüce, çevre bilincinin arttırılması, çocuklara çevre farkındalığının oluşmasını sağlayacak eğitimlerin hayırlı olmasını temenni ederek, "Yeni dönem Tomurcuk eğitimlerine katılacak olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Çevre bizim en büyük emanetimiz, geleceğe bırakacağımız en değerli mirastır. Çevre hassasiyetimizi her ortamda ifade ediyor, plan ve programlarımızı bu düstur üzerine şekillendiriyoruz. Rabbimizin emaneti olan çevreyi en güzel şekilde korumak ve yavrularımıza çevre bilincini aşılamanın ne kadar değerli olduğunu belirtmeliyim. Eğitim öğretim dönemi boyunca 8 bin öğrencimize eğitimlerimizi sunacağız. İnşallah Tomurcuk'la birlikte çevre hassasiyeti çocuklarımızdan tüm şehre yayılacak" dedi.

Kaynak: İHA