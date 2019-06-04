Çevre dostu Vestel’den 22 milyon liralık tasarruf

İSTANBUL (AA) - Vestel çevresel sürdürülebilirlik yatırımlarıyla rekor kırdı. 2018 yılında 22 milyon liralık tasarruf sağlayan yatırımlar, üretim süreçleri ve atık yönetimi alanında yapıldı. Hayata geçen projeler Vestel’e hem ulusal hem de uluslararası pek çok ödül getirdi.

Vestel açıklamasına göre, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevresel sürdürülebilirlik yatırımlarını sıralayan Vestel, 2018 yılında toplam 22 milyon liralık tasarruf sağladı.

Vestel Beyaz Eşya, 481.029,12 kilowatt saat enerji tasarrufu sağlayan vakum pompalarında verimlilik artırıcı proje başta olmak üzere küçük ve büyük çaplı 56 adet iyileştirme ve projeyle 4.1 milyon liranın kaybını önlerken; 2018 yılında ciro başına düşen elektrik harcamasını yüzde 23, doğalgaz harcamasını yüzde 26 ve su harcamasını yüzde 32 azalttı.

Elektronik tarafındaki atık boya projesiyle de 2018’de 18 milyon lira tasarruf eden Vestel, Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından ödüllendirildi.

Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonuyla tasarlanan "Atık Boya Geri Kazanım ve Kullanım Sistemi" tüm endüstriler dahilinde ilk defa Vestel Elektronik tarafından kullanıldı. Üç patent alınarak tescillenen proje, bugüne kadar 433 ton atığın azalmasını sağladı.

- "Gelecek nesillere olan sorumluluğunun bilincinde bir sanayi kuruluşuyuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vestel olarak hem üretim aşamasında hem ürettiğimiz her üründe hem de daha az atık çıkması ve çıkanların değerlendirilmesi konusunda çok hassasız. Biz çevreye, doğaya, gelecek nesillere olan sorumluluğunun bilincinde olan bir sanayi kuruluşuyuz. Ar-Ge mühendislerimiz sadece yeni teknolojiler değil, ürünlerimizin çevreye saygılı olması konusunda da durmadan araştırmalar yapıyor. Bu araştırmaların sonuçları da ulusal ve uluslararası çapta takdir olarak, daha önemlisi ise çevresel sürdürülebilirlik olarak bize geri dönüyor. Bu hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz."

- Vestel’in aldığı çevre ödülleri ve sertifikalar

Açıklamada Vestel’in aldığı çevre ödülleri ve sertifikalara da yer verildi. Bunların bir kısmı şöyle sıralandı:

Vestel Beyaz Eşya, "Yardımcı Tesislerde Enerji Verimliliği İle Karbon Yönetimi" projesi sayesinde 1 milyon 765 bin 529 kg karbon salınımını önleyerek sektörde kendi rekorunu kırdı. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından üst üste ikinci kez ‘Düşük Karbon Kahramanı’ ödülü aldı.

Vestel Beyaz Eşya, 31 ülkede geçerli, 150.000’den fazla kuruluş tarafından kullanılan ‘Yeşil Nokta’ markasının Türkiye’deki kullanım haklarının temsilcisi ÇEVKO Vakfı tarafından düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’nde tehlikeli atıkların son 5 yılda yüzde azalmasını sağlayan ‘Atık Yönetim Sistemi’ Projesi ödül kazandı. Ayrıca ‘Strafor Gramaj ve Yoğunluğun Azaltılması’ Projesi ile de Yeşil Nokta Sanayi Ödülü’ne layık görüldü.

Vestel Beyaz Eşya, ‘Çevre Dostu R32 Soğutucu Akışkanlı, 0 Standby, A+++ Akıllı İnverter Klima’ Projesi ile İstanbul Sanayi Odası 2018 Çevre Ödülleri’nde ‘Büyük Ölçekli İşletme İnovatif Çevre Dostu Ürün’ kategorisinde 2.’lik ödülüne layık görüldü. Bu gazın kullanımıyla üretilen klimaların küresel ısınmaya katkısı azaltıldı.

Vestel, ISO 14046 Su Ayak İzi sürecini standart doğrultusunda başarıyla tamamladık. Bu kapsamda, su ayak izi ve karbon ayak izini doğrulattı.

Kaynak: AA