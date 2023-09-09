Çevre felaketine neden olan tesise 27 milyon liralık ceza

Manisa'nın Yunusemre ilçsesindeki atık depolama merkezi yangını sonrası harekete geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü firmaya 27 milyon TL para cezası kesti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Çevre felaketine neden olan tesise 27 milyon liralık ceza

Manisa'nın Yunusemre ilçsesindeki atık depolama merkezi yangını sonrası harekete geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü firmaya 27 milyon TL para cezası kesti. 2022 yılında lisansı iptal edilen tesise daha önce 1 milyon 677 bin, geçtiğimiz temmuz ayında ise 13,5 milyon TL para cezası kesildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Batı Atık A.Ş.'deki yangınla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bölgede incelemelerde bulundu. 2022 yılında lisansı iptal edilen tesise daha önce 1 milyon 677 bin, geçtiğimiz temmuz ayında ise 13,5 milyon TL para cezası kesilmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bugün yaptığı incelemelerin ardından tesise 27 milyon TL'lik para cezası kesti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Yunusemre ilçesi Evrenos Mahallesinde 2022 yılında faaliyetlerine son verilen ve Çevre Lisansı iptal edilen Batı Atık A.Ş. firmasında 09.09.2023 günü 04:30 sularında, tesiste mevcut olan ve işletme tarafından bertarafa gönderilmeyen atıklar sebebiyle yangın çıkmıştır.

Olay yerine görevli ekipler hızlıca intikal etmiş, yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatılmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yangın dolayısıyla ortaya çıkan kirlilik sebebiyle numune alım işlemleri tamamlanmıştır. İşletmeye Çevre Kanunu 20 (v) maddesi gereğince 27 milyon lira idari yaptırım işlemi uygulanacaktır. Yangına ilişkin adli ve idari soruşturma devam etmektedir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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