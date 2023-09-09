Çevre felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Manisa'da sabah karşı başlayan atık depolama tesisindeki yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Çevre felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Manisa'da sabah karşı başlayan atık depolama tesisindeki yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Tesiste bulunan tonlarca kimyasal madde çevreye saçılırken, kimyasal maddelerde köpürmeler yaşanması ise dikkat çekti. Ayrıca 2022 yılında lisansı iptal edilen tesise temmuz ayında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından da 13,5 milyon TL'lik para cezası kesildiği öğrenildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Evranos Mahallesi'nde bir atık depolama tesisinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sabaha karşı 04.30 sıralarında başlayan yangında tesiste bulunan birçok kimyasal madde yandı, gökyüzü siyaha büründü. Atıl durumdaki tesisten madeni yağ, boya ve çeşitli kimyasal maddeler çevreye yayılırken AFAD ekipleri sürekli ölçüm yaptı. Asit maddesinin toprağa yayıldığı görüldü. Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin gaz ölçümü yaptığı tesise müdahale eden itfaiye ekipleri, maske ve oksijen tüpüyle çalıştı. Alevler yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı, tesiste soğutma çalışmaları devam ediyor.

Lisansı iptal edilmiş, 2 buçuk ay önce de 13,5 milyon TL para cezası kesilmiş

Atıl durumda bulunan ve atık ara tesisi olan fabrikanın lisansının gerekli şartları sağlamadığı ve topladığı atıkları bertaraf etmediği için 2022 yılının ekim ayında lisansının iptal edildiği ve o dönemde 1 milyon 677 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi. 2022 yılından bu yana kapatma planını sunmayan ve atıkları bertarafa yollamayan tesise 2023 yılının Temmuz ayında 13,5 milyon para cezası kesildiği ifade edildi.

Çevre felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Çevre felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Çevre felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Çevre felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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