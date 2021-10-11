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  3. Çevre illerde de hissedilmişti! Prof. Dr. Naci Görür, Van'daki depremi değerlendirdi, yüreklere su serpti

Çevre illerde de hissedilmişti! Prof. Dr. Naci Görür, Van'daki depremi değerlendirdi, yüreklere su serpti

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremleri değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, "Şu anda olan depremler yerleri itibariyle daha büyük depremleri tetikleyebilir diye beni pek endişelendirmiyor." dedi.

Çevre illerde de hissedilmişti! Prof. Dr. Naci Görür, Van'daki depremi değerlendirdi, yüreklere su serpti

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem çevre illerde hissedilmişti. Söz konusu depremin ardından vatandaşlarda kısa süreli panik oluşurken Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Van'ın doğusunda bir hareketlenme olduğunu belirterek sosyal medya hesabından deprem hakkında değerlendirme yaptı. Prof. Dr. Naci Görür," Arısu-Tuşba/Van, Çitören-Tuşba/Van, Mollakasım/ Van yörelerinde 2,0-3,5 aralığında depremler oluyor. Bu depremler gölün doğusundaki bindirme fayları ile ilgili. Burası yavaş yavaş yükseliyor." dedi.

Çevre illerde de hissedilmişti! Prof. Dr. Naci Görür, Van'daki depremi değerlendirdi : Beni pek endişelendirmiyor

Van'ın bir deprem kenti olduğunu belirten Naci Görür,"  Tarihsel dönemlerde çok sayıda şiddeti VI-IX arasında değişen deprem var. Aletsel dönemde bu bölgede 1976 7,3 Çaldıran ve 2011 7,2 Van Depremi var. Şu anda olan depremler yerleri itibariyle daha büyük depremleri tetikleyebilir diye beni pek endişelendirmiyor. Sevgiyle." ifadelerini kullandı. 

 

 

Çevre illerde de hissedilmişti! Prof. Dr. Naci Görür, Van'daki depremi değerlendirdi : Beni pek endişelendirmiyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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