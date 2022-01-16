Çevre Sağlığı Sağlık Teknikeri/Çevre Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Çevre Sağlığı Sağlık Teknikeri/Çevre Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Çevre Sağlığı Sağlık Teknikeri/Çevre Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Çevre Sağlığı Sağlık Teknikeri/Çevre Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Çevre Sağlığı Sağlık Teknikeri/Çevre Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Çevre Sağlığı Sağlık Teknikeri/Çevre Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Çevre Sağlığı Sağlık Teknikeri/Çevre Teknikeri Maaşları

Çevre Sağlığı Sağlık Teknikeri/Çevre Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 5750_TL'dir. En düşük Çevre Sağlığı Sağlık Teknikeri/Çevre Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 7000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çevre Sağlığı Sağlık Teknikeri/Çevre Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3257.04

Meslek Adı :

Çevre Sağlığı Sağlık Teknikeri/Çevre Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Çevresel Ve Mesleki Sağlık Kontrolörleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Doğal kaynakların verimliliklerinin korunması, çevrenin insan sağlığına ve refahına uygun bir biçimde düzenlenmesi konularında çevre mühendisine yardımcı olarak çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çevre Sağlığı Sağlık Teknikeri/Çevre Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hava, su, toprak analizleri yapmak, kirlilik düzeyini belirlemek,

b) Kirlilik düzeyi sağlığa zarar verecek boyutlara ulaştığında buna neden olan etmenleri belirlemek,

c) Çevreyi kirleten katı ve sıvı veya gaz atıkların çevreye zararsız hale getirilmesi için belirlenen önlemlerin uygulanmasını sağlamak,

d) Çevre konusunda topladığı verileri tablo ve grafikler halinde ilgililere (örneğin; fabrika ve bina projesini çizenlere) iletmek,

Güncel Meslek : EVET

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