Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan flaş uyarı: Sel ve su baskınlarına dikkat! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar konusunda flaş bir açıklama geldi. Bakanlık sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırması beklenen sağanak yağış sebebiyle olası sel ve su baskınlarına karşı dikkat olunması konusunda uyarıda bulundu.

1 6 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 4 Kasım Cumartesi günü Antalya genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışa ilişkin yazılı açıklama yapıldı.