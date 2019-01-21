Çevre ve geri dönüşüm eğitimleri devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin okullarda "Sıfır Atık Projesi" kapsamında başlattığı çevre, evsel atıkların geri dönüşüme kazandırılması ile atık pil eğitimleri kırsal mahallelerdeki okullarda devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla okullarda başlattığı çevre, evsel atıkların geri dönüşüme kazandırılması ile atık pil eğitimleri devam ediyor. "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilere verilen eğitimlerde, evsel atıkları kaynağında ayrıştırma, geri dönüşümün önemi (ambalaj atıkları, atık piller ve bitkisel atık yağlar), çevre bilincinin arttırılması ve yenilenebilir enerji konularında bilgi veriliyor.

Kırsal mahallelerde eğitimler başladı

2018-2019 eğitim dönemi boyunca kent merkezi, dış ilçeler ve kırsal mahallelerde tüm ilköğretim, ortaöğretim ve liselerde verilmesi planlanan eğitimler kapsamında, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Sur İlçesine bağlı Küçükkadı Ortaokulunda öğrencilere eğitim verdi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, öğrencilerde çevre bilincinin oluşması için geri dönüşümün önemi, evsel atıkların farklı şekillerde toplanması, çevreyi koruma ve temiz tutmanın önemi konusunu anlattılar.

Öğrencilere çeşitli hediyelerin de dağıtıldığı eğitimde, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, okula geri dönüşüm ve atık pil kutuları da yerleştirdi.

Kaynak: İHA