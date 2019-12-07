Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Demirtaş'tan Vali Nayir'e ziyaret

SAKARYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Ziyarette Demirtaş, misafirperverlikleri için Vali Nayir'e teşekkür etti.

Öğrencilik yıllarının Sakarya'da geçtiğinden dolayı kentle bir gönül bağı bulunuğunu belirten Demirtaş, "O dönem İTÜ'ye bağlı bulunan Sakarya Mühendislik Fakültesinden mezun oldum. Özellikle yaşadığı büyük depremleri de göz önüne alırsak, Sakarya mesleki olarak da benim daima yakından takip ettiğim kentlerdendir. Deprem sonrası inşa edilen yapılarla ilgili Sayın Valimizle iş birliği içerisinde çalışmalarımız da oldu. Sakarya ile hiçbir zaman irtibatımızı kesmedik. Bu güzel kentin gelişmesi açısından bizlerden beklenen ne varsa katkı vermeye hazırız." diye konuştu.

Vali Nayir de Yeni Hükümet Sistemiyle birlikte bakanlığın Milli Emlak Genel Müdürlüğünü de bünyesine katarak güçlü bir yapılanma içerisine girdiğini söyledi.

Bu tür ziyaretlerin il adına yapılacak çalışmaların istişare edilmesi açısından kıymetli olduğunu ifade eden Nayir, "Deprem ve afet riskine tabi Sakarya gibi büyük bir kentte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı çalışmalar fazlasıyla önem arz ediyor. Bununla birlikte Sayın Bakan Yardımcımızın büyük bir sivil toplum hareketlerinden olan Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanlığını yürütmesinin, özellikle yerel yönetimlerle iş birliğinin geliştirilmesine, sorunların da hızlı ve doğru bir şekilde çözülmesine yardımcı olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Ziyarette ilin genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde de bulunuldu.









Kaynak: AA