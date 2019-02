Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum AK Parti Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaretinde, milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, İl Başkanı Volkan Mengi, Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt ve parti yöneticileri ile üyeler karşıladı. AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, partisinin il binasında Bakan Kurum'u ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti. AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt ise, Bakan Kurum'un şehre gelip müjdeler vermesinin memnuniyet verici olduğunu ve artık verilen müjdeleri yaptıkları seçim çalışmalarında elle tutulur şekilde anlatabileceklerini söyledi.

AK Parti il binasında partilileriyle buluşarak bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, Burdur'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti'de verilen oylarla her zaman destek veren bir il olduğuna değinerek, son 24 Haziran Genel Seçimlerinde elde edilen oy oranı ile bunun göz önüne geldiğini dile getirdi. Burdur'un sorunlarını bugün düzenlenen toplantıda görüşerek, vali, milletvekilleri ve il başkanı ve belediye başkan adayı ile birlikte istişare ettiklerini aktaran Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız 31 Mart Seçimleri için bizlere bir hedef koydu. Bu hedef gönül belediyeciliği hedefiydi. Bu hedefin içinde önce millet, önce memleket var. Dolayısıyla tevazu içerisinde hareket edeceğiz. Dolayısıyla tevazu içerisinde hareket edeceğiz, bütün vatandaşlarımıza, bütün gönüllere ve bütün kalplere girerek, herkesin kapısını çalacağız ve şehrin, vatandaşın ihtiyacı neyse bunları gidermek için de bizler, sizler hep beraber mücadele vereceğiz. Ben inanıyorum ki 24 Haziran'da vermiş olduğunuz yüzde 55'lik desteğin daha fazlasını 31 Mart'ta Burdurlu kardeşlerimiz ve hemşehrilerimiz Cumhur İttifakımıza, belediye başkanımıza verecektir. Bundan bizim hiçbir şüphemiz yok. Bugün yapacağımız çalışmaları yerinde ziyaret ettik. Aslolan, vatandaşı dinleyip onun gönlünü alabilmektir. Eğer bizim, bu şehirde gönlünü almadığımız bir tek vatandaşımız varsa, gönlünü kırdığımız bir tek vatandaşımız varsa, şehri yeniden inşa etsek boşa. Biz, herkesin gönlünü almak ve kazanmak zorundayız. İşte, 31 Mart seçimleri böyle bir seçim. Aslolan insanlara gidip, dertlerini dinleyebilmek onların penceresinden bakabilmek. Zaten siz de bunu her seferinde yaptınız, Milli bir duruş sergilediniz. O noktada bizim 31 Mart Seçimlerinde de belediye başkan adayımız Deniz Kurt beyefendiye de her türlü desteği vereceğinizden eminiz" dedi.

Bakan Kurum daha sonra Burdur'un gelişimine katkı sunacak olan projelerden bahsederek, yapılacak çalışmalardan bahsetti.

Kaynak: İHA