Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir ay önce imara aykırı binaların tespitinin ardından verilen 1 aylık süre sonrası tekrar Bodrum'a geldi. Bakan Kurum önce kara yolu ile üç noktada incelemelerde bulundu. Bakan Kurum ardından Sahil Güvenlik botu ile başta Bo Viera olmak üzere imara aykırı olan ve yıkımları devam eden projeleri hem denizden, hem de karadan inceledi.

İmara aykırı bazı proje sahiplerinin yıkımı yavaştan almasını eleştiren Bakan Kurum, iş makinesi olmadan yıkım yapan bir proje sahibini, "Tekne ile denizden geldiğimde iş makinesi görmek istiyorum. Bu kadar kibar yıkım olmaz" diyerek uyardı.

Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum karadan ve denizden yaptığı denetimler sonrası kameraların karşısına geçti. Bakan Kurum önce Artvin Borçka'da yaşanan sel felaketini nedeniyle devletin bütün kurumlarının Borçka'nın yaralarının sarılması için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

19 projede 2 bun 100 bağımsız bölüm tespit edildi

Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 20 Ağustos'ta Bodrum'a gelmiştim. Bodrum'da imara aykırı yapıların tespitini yapmıştık. O gün itibari ile Bin 611 bağımsız bölüm 9 projede tespitlerimizi yapmıştık. İmara aykırı bölümlerin yıkılması için süre vermiştik. Geldiğimiz süreçte bugün itibari ile Bakanlığımızın birimleri tespitlerini yaptılar. Tespitlere baktığımızda genelde, imara barışına uymayan, 31 Aralık 2018 tarihi öncesi yapılmış ancak sonrasında yapılmış gibi gösterilen yine arazide ilave bodrum katları çıkarıldığı ve hem imar planına ve hem de ruhsata aykırı yapıların yapıldığını gördük. Yine imar planında turizm tesisi olarak gösterilip, mevcutta konut olarak yerleşmelerin olduğu tespitleri yapıldı. Gelinen süreçte 19 projede 2 bin 100 bağımsız bölüm ile ilgili tespitlerimiz oldu. Toplamda 19 projede tespitlerimizi yaparak tebligatlarımızı gerçekleştirdik" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla genelindeki tüm kıyı ilçelerinde denetimlerin sürdüğünü belirterek, "Bodrum'da Bugün itibari ile 19 projenin 10'u yıkım işlemleri başlatıldı. Diğer proje için de bugün Valilik, Emniyet, Jandarmamız ve Belediyemiz ile birlikte yıkımı gerçekleştiriyoruz. En yakın zamanda bu alanlar imara uygun hale getirilecek. Bunun yanında Bodrum tüm sahil kesiminde incelemelerimizi devam ediyor. Bunun yanında Muğla'nın 9 ilçesinde 30 gündür aralıksız bir şekilde ekibimiz başta Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Ula kıyılarında denetimlerini sürdürüyorlar"

Türkiye'de 21 bin kaçak yapı tespit edildi

Türkiye genelinde 21 bin kaçak ve imara aykırı yapı bulunduğunu belirten Kurum, "Bugün itibari ile baktığımızda Türkiye'de imar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı tespit edildi. Bu yapıların 8 bini sahil kesiminde yer alıyor. Bunların 850'ye yakını bu gün itibari ile yıkmış bulunuyoruz. Kararlı bir şekilde 21 bin kaçak yapının da yıkımını gerçekleştireceğiz. Biz doğal güzelliklerimizin bize emanet olarak bırakılan bu emanetin korunarak gelecek nesillere aktırılmasında azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm kaçak yapıların yıkılacağını, imar barışına uymayan tüm yapıların devletimiz eliyle yıkılacağını bildirmek istiyorum. Bu konuda bizleri desteğini esirgemeyen Sayın Valimize, İçişleri Bakanlığımız teşekkür ediyorum"

"Yıkmazlarsa biz yıkarız"

İmara aykırı yapıların sürekli olarak izlendiğinin altını çizen Bakan Kurum, "Bu konuda emniyetimizin "Uçan Göz" diye tabir ettiği helikopterimiz başta olmak üzere havadan, karadan ve denizden ne kadar kaçak yapı varsa bunların tespitlerini yapıyoruz. Tespit ettiğimiz kaçak yapıların 1 Ekim itibari ile kendilerinin yıkımları yapmalarını istiyoruz. Kendileri kaldırmadıkları sürece bugün olduğu gibi iş makinelerimiz ile imara aykırı binaların yıkımını gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA